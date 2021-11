"L'arrêt des centrales nucléaires est possible pour un coût relativement limité", selon le Conseil supérieur de la Santé

L'une des priorités, aux yeux du CSS, consiste à disposer à temps des centrales à gaz à cycle combiné et de prévoir leur transition vers l'hydrogène bleu (produit avec des combustibles fossiles, mais avec captage du CO2 émis).

L'organe préconise également d'investir dans le domaine du stockage de l'énergie, de la gestion du réseau, des interconnexions, du développement de la filière hydrogène et de la durée de vie et du recyclage des biens de consommation critiques pour les matières premières.

Et de conclure: "la transition énergétique nécessaire (...) doit rester compatible avec les principes du développement durable et ne pas conduire à de nouveaux déséquilibres et de nouveaux risques". Pour le CSS, "cela ne sera possible qu'en acceptant de remettre en cause, dans un esprit de modernité critique et d'équité, le paradigme de la croissance illimitée".