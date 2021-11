Opération Sky ECC : 10 nouvelles arrestations dans le milieu anversois de la drogue

L’enquête en question est en cours depuis début 2020, et fait suite aux attaques à la grenade à Anvers et dans ses environs. Un membre d'une famille liée au milieu criminel de la drogue avait alors été menacé, vraisemblablement en raison de son implication présumée dans le trafic international de drogue.

L'enquête a conduit à deux familles apparentées, qui étaient possiblement contrôlées depuis Dubaï. Les données obtenues dans le cadre de l'enquête Sky ECC, au cours de laquelle la police a pu craquer des messages cryptés, ont fourni des informations supplémentaires, selon le procureur général d’Anvers.

L'organisation criminelle visée par la police et la justice serait impliquée dans l'importation d'au moins 1,3 tonne de cocaïne à Anvers. Le gang aurait notamment utilisé la fraude au code PIN pour faire passer la drogue dans le port et ensuite la vendre.

Au cours de 13 perquisitions à Anvers, Schoten, Wommelgem et dans les prisons d'Anvers et de Wortel, 10 personnes au total ont été arrêtées lundi. Six d'entre elles travaillent ou ont travaillé pour une entreprise portuaire, dont une femme de 28 an, accusée d'avoir effectué des recherches illégales dans des bases de données. La police a également saisi plusieurs véhicules et des articles de luxe lors des perquisitions.

En mars dernier, un suspect de 25 ans avait déjà été arrêté dans le cadre de cette même affaire alors qu’il avait fui la surveillance électronique dont il faisait l'objet en raison de précédents délits liés à la drogue. Une vidéo d'un enlèvement et d'une agression avait été trouvée sur son téléphone portable lors de son arrestation aux Pays-Bas.