Parler de ses souhaits en fin de vie ? Une campagne pour lever les tabous

"Comment dire à mes parents que j'aimerais savoir s'ils préfèrent être enterrés ou incinérés? Comment aborder le sujet de l'euthanasie avec ma famille?" "Faut-il prolonger un traitement médical même s’il n’apporte pas d’amélioration en termes de santé ou de qualité de vie ? Faut-il tout faire pour permettre à un proche de continuer à vivre à la maison plutôt que de lui chercher une maison de repos et de soins où il retrouvera aussi une vie sociale ?"

Ces questions sont importantes et doivent être discutées en famille ou avec des professionnels de la santé, "afin de pouvoir profiter de la vie jusqu’au bout", explique le service public fédéral Santé. Il veut aider les particuliers et les professionnels de la santé à aborder ces thèmes compliqués et met à disposition, via sa plateforme en ligne "mesvieuxjours.be", différents outils d'aide. Le site permet aux citoyens de découvrir les différents choix auxquels ils peuvent être confrontés en fin de vie et de les enregistrer dans le formulaire de souhaits.