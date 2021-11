Pour Bart De Wever, "le Covid Save Ticket offre un faux sentiment de sécurité"

Le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) a récemment demandé que la Flandre se penche sur la mise en place d’une extension du CST. "Ce que je n'apprécie pas beaucoup, c'est que l’on marche constamment sur le terrain de l’autre. Je pense que tout le monde a les meilleures intentions, mais la population n'a pas besoin d’excellences qui parlent les unes des autres", dénonce De Wever.

"Ce que je n’apprécie vraiment pas non plus, ce sont ces doigts accusateurs qui visent Anvers. Nous allons atteindre 84% de taux de vaccination , et je pense que pour une ville très diverse, nous sommes champions en Europe. Nous avons vraiment fait de notre mieux, et il faut dire la vérité aux Flamands : le problème se trouve principalement en Wallonie et à Bruxelles, et nous en sommes aujourd’hui victimes", conclut-il.