La voiture solaire belge en tête après la 1ere étape du Solar Challenge au Maroc

Durant la course, les équipes changent de pilote. Pour les Belges, Ruben Van Acker a été le premier à conduire la voiture, puis il a passé le volant à Birgitt Peeters. Tous deux étaient euphoriques après la course car la voiture a franchi la première et la plus raide montée de la course sans aucun problème. "Cela nous donne beaucoup de confiance pour les jours à venir", a déclaré Ruben Van Acker. "C'est un sentiment fantastique d'arriver premier le premier jour. Je me réjouis vraiment des prochaines étapes", a ajouté Birgitt Peeters.