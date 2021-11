"Les généralistes ne testeront plus que les patients malades"

Bien que le taux de vaccination soit très élevé en Flandre, l’augmentation du nombre de nouvelles contaminations se poursuit à un rythme accéléré ces derniers jours. Les cabinets de généralistes et les postes de garde sont énormément mis sous pression, non pas par un nombre particulièrement élevé de malades mais par un nombre croissant de contacts à haut risque des personnes malades, qui doivent être testés.

"Le testing et le traçage des contacts sont des éléments importants dans la gestion de l’épidémie, tant que la circulation du virus peut être maintenue sous un seuil donné", explique l’association de généralistes Domus Medica. "Mais ce seuil a largement été dépassé. Il n’est plus possible de continuer à tester et tracer les contacts en masse. Dans de nombreux centres il faut d’ailleurs déjà attendre deux à trois jours avant de pouvoir se faire tester", tant les candidats sont nombreux.

"Nous ne sommes d'aucune utilité par rapport aux mesures qui entreront en vigueur la semaine prochaine, il faut agir maintenant", explique Roel Van Giel, président de Domus Medica. "Dire qu'il ne faut pas encore prendre de mesures maintenant parce que les hôpitaux ne sont pas saturés, n'est plus tenable car la médecine ne se limite pas aux hôpitaux." Les médecins généralistes ne sont plus en mesure de tester les gens, de donner des explications aux personnes potentiellement infectées et d'examiner les patients malades.