Sophie Wilmès au Rwanda pour préparer le sommet UE-Union africaine

La Belgique devrait prêter une attention particulière à la région des Grands Lacs et au Sahel. Grosse productrice de vaccins, elle devrait aussi plaider pour accélérer leur distribution et augmenter leur production. Des bilatérales sont en outre prévues pour la ministre Wilmès avec ses homologues du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, d'Angola et du Sénégal. Une entrevue est aussi programmée mercredi matin à Kigali entre Sophie Wilmès et son homologue rwandais Vincent Biruta.

Bruxelles et Kigali vivent un moment de tension diplomatique depuis la condamnation le 20 septembre dernier, à 25 ans de prison, de Paul Rusesabagina (photo archives), ancien hôtelier belgo-rwandais dont l'histoire a inspiré le film "Hotel Rwanda", et qui est devenu un féroce critique du président Paul Kagame. Connu pour avoir permis le sauvetage de plus d'un millier de personnes durant le génocide de 1994, Paul Rusesabagina (67 ans) a été reconnu coupable "d'avoir fondé et d'appartenir" au Front de libération nationale (FLN), groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019.