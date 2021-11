De plus en plus de jeunes hommes souffrent de troubles de l’érection dus à un usage problématique du porno

Gunter De Win ajoute que l'étude anversoise n'est pas un plaidoyer contre la pornographie. "Le porno a de nombreux aspects positifs dans la découverte de sa propre sexualité. Ce dont nous devons nous défaire, c'est de la pensée binaire sur les réseaux sociaux entre "le porno est nuisible" et "il n'y a pas de problème avec le porno". Il ne doit plus y avoir de tabou pour en parler. Je vois aujourd’hui des jeunes hommes qui ont décidé d'eux-mêmes qu'ils ont des problèmes d'érection parce qu'ils regardent du porno. Souvent, il n'en est rien, la réalité et les facteurs sont bien plus complexes."