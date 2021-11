Des e-mails "très convaincants" envoyés aux adresses My e-Box : gare au phishing !

Les autorités invitent les utilisateurs à ne pas cliquer directement sur les liens. Le service public fédéral rappelle par ailleurs que les messages officiels provenant de My e-Box s'adressent toujours à leur destinataire en mentionnant leur nom et prénom ("Chère Madame/Monsieur suivi de votre prénom et nom" et non "Chère Madame, Cher Monsieur, ou encore Cher citoyen").

La plateforme My e-Box ne demande ne demande en outres jamais de compléter des données bancaires ou d'autres identifiants, mis à part les clés numériques CSAM nécessaires pour se connecter.

En cas d'e-mail suspect, il est conseillé de naviguer vers https://myebox.be et d'accéder à l'application via le lien "Ouvrir My e-Box" sur la page d'accueil. S'il n'y a pas de nouveau message dans My e-Box, l'e-mail reçu constitue une tentative d'hameçonnage.

Les cas récemment signalés concernent une notification en néerlandais de My e-Box indiquant faussement qu'un nouvel Avertissement Extrait de Rôle du SPF Finances est disponible.