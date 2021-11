Hilde Crevits s’inspire du modèle de marché de travail danois : "Accompagner les chômeurs et sanctionner"

Le modèle danois présente la particularité de combiner un marché du travail flexible, des politiques proactives d'accès à l'emploi et une forte protection sociale, avec un accent particulier sur la formation tout au long de la vie professionnelle. Alors que la Belgique s'est fixé pour objectif d'atteindre un taux d'emploi de 80% d'ici 2030, la visite à Copenhague doit permettre d'aborder certains enjeux sociétaux communs aux deux pays, comme le soutien aux groupes vulnérables, l'écart salarial entre hommes et femmes et l'adaptation aux nouvelles formes de travail découlant de la révolution numérique.

Mardi, le roi Philippe et le reste de la délégation belge étaient reçus au ministère danois de l'Emploi, avant de se rendre dans l'entreprise pharmaceutique Novo Nordisk pour avoir un exemple concret de la mise en œuvre du modèle danois en matière de recrutement notamment. La délégation belge, qui comprend également des représentants du Groupe des 10, rencontrait ensuite les partenaires sociaux du pays scandinave avant de s'enquérir du rôle des municipalités danoises dans le soutien à l'emploi et à la formation au niveau local.

Ce mercredi, la visite prendra un tour plus politique lorsque le souverain et les ministres rencontreront des représentants du gouvernement et de la commission parlementaire danoise en charge de l'Emploi.