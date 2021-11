"Le port du masque en classe ne doit pas être un tabou", estime le commissaire corona Pedro Facon

"Nous savons que la question de la vaccination dès l'âge de 6 ans n'est pas pour demain", a commenté le commissaire corona. "Il y a encore des discussions scientifiques à ce sujet au niveau européen. Alors comment faire pour rendre la situation plus sûre dans les classes ? Est-il approprié de réintroduire les masques pour certains groupes ou dans certaines situations ? Je trouve que le sujet ne peut pas être un tabou". D’après Pedro Facon, il reste par ailleurs encore du travail à faire au niveau de la ventilation et de la qualité de l'air dans les classes.

Alors que le coronavirus se répand particulièrement dans l’enseignement primaire, l’exigence du port du masque chez les élèves de moins de 12 ans fait débat. Mardi soir, dans l’émission télévisée "De Afspraak" (VRT), la commissaire aux droits de l'enfant, Caroline Vrijens, a résolument dit "non" aux masques obligatoires pour les jeunes enfants, soutenant notamment que les masques nuisent au développement du langage et à la communication non verbale. Caroline Vrijens a ainsi fait s’avoir qu’elle plaiderait contre cette obligation lors de la concertation de ce soir.

On notera qu'en Wallonie, la ministre de l'Éducation et les acteurs de l'enseignement ont décidé que les élèves des écoles secondaires allaient devoir à nouveau porter le masque en permanence après le congé de Toussaint. A Bruxelles, où la vaccination était moins avancée, le port du masque était resté obligatoire en permanence. Dans le maternel et le primaire, les enfants ne doivent pas porter le masque.