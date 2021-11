La commune de Zwijndrecht met 3M en demeure et demande le soutien de la Flandre

Une délégation de l'entreprise chimique 3M a été reçue ce jeudi par l'inspection de l'environnement d'Anvers pour une audition dans la cadre de la pollution aux PFOS. Les représentants de la société, dont le directeur Peter Vermeulen, n'ont pas fait de commentaire.

Cette audition faisait suite à la demande de la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir de démontrer que l'entreprise n'expose pas l'environnement à des risques supplémentaires après des analyses sanguines inquiétantes chez 800 habitants de Zwijndrecht. La ministre a averti que l'entreprise devrait arrêter les processus de production si elle ne fournissait pas de preuves rassurantes.

Dans un communiqué transmis après le début de l'audition, 3M dément que les émissions atmosphériques des activités de Zwijndrecht soient responsables de la présence de PFOS dans le sang des habitants. La délégation de 3M qui est arrivée à l'inspection de l'environnement n'a pas fait de commentaire, mais le communiqué indique que la société reste déterminée à répondre à toute question sur l'activité de production actuelle et passée.

Concernant un arrêt des activités en cas de réponses jugées peu rassurantes par les autorités, 3M estime que cela ne "profiterait à personne". "La fermeture d'une usine telle que 3M à Zwijndrecht créerait une énorme incertitude pour les chaînes d'approvisionnement et les industries mondiales, y compris l'aérospatial, les transports et la fabrication de semi-conducteurs. L'environnement commercial en Belgique et en Europe pourrait être gravement perturbé. Plus important encore, l'objectif visé d'empêcher l'exposition future aux PFOS ne serait pas atteinte", estime la société américaine dans son communiqué.