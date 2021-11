Le masque obligatoire en 5e et 6e primaire et nouvelles règles de quarantaine dans les écoles flamandes

Le port du masque en classe redeviendra obligatoire pour les élèves de cinquième et sixième années de l'enseignement primaire flamand, à partir du 8 novembre, soit après les vacances d'automne. La décision a été prise mercredi soir lors de la concertation entre le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts et les organisations faîtières de l'enseignement néerlandophone. Les règles de quarantaine et de test sont par contre assouplies : les élèves de moins de 12 ans ne doivent se faire tester que s’ils présentent des symptômes de Covid-19. Dans l’enseignement secondaire, où beaucoup d’élèves sont déjà vaccinés en Flandre, rien ne change. Le port du masque ne redevient donc pas obligatoire.