Le Trophée National du Mérite Sportif 2021 décerné à Bashir Abdi

Bashir Abdi succède ainsi à Wout van Aert, couronné l'an dernier. Comme le cycliste n'avait pu recevoir son Trophée en raison de la crise sanitaire, la prochaine remise - organisée en principe fin décembre à une date à confirmer encore - "ils seront tous les deux invités à recevoir ce Trophée du Mérite Sportif", a annoncé encore Philippe Close.

"Bashir a émergé d'une liste de 44 sportifs qui pouvaient entrer en ligne de compte sachant que le Trophée ne peut être remporté qu'une seule fois au cours d'une carrière", a ajouté l'ancienne judokate Ingrid Berghmans, ex- championne olympique et du monde de judo. "Ce qui est particulièrement remarquable par rapport aux autres années. Que ce soit des médaillés olympiques, mondiaux ou olympiques et sur base de performances internationales". Le jury a rendu son verdict peu après midi. "Il y a toujours débat, mais on arrive à une unanimité au bout du processus", a expliqué aussi Jean-Michel Saive, le nouveau président du Comité Olympique et Interfédéral belge (COIB). "On en discute entre nous et on passe en revue les candidats possibles. Sur cette base de 44, on en élimine au fur et à mesure et on vote. Il y a eu 5 tours", a ajouté de son côté l’ancien champion cycliste Eddy Merckx.

Depuis 1928, le Trophée National du Mérite Sportif récompense un/une athlète ou une équipe sportive belge qui s'est particulièrement bien comporté(e) au cours de l'année. Ce prix prestigieux ne peut être remporté qu'une seule fois dans une carrière. Un jury, composé d'anciens champions sportifs, élit chaque année le/la lauréat(e).