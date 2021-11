Les Francken, une dynastie anversoise de peintres méconnus au musée de Flandre à Cassel

Frans II Francken II (1581-1642) est l’une des figures artistiques majeures de sa génération. Il est le 3ème fils, et le plus illustre de Frans I dont il fut aussi l’élève.

Au cours de la première moitié du XVIIe siècle, il est un peintre reconnu et apprécié autant que Rubens. Peintre d’église à ses débuts, il se tourne vers des formats plus petits, plus adaptés à une clientèle bourgeoise et aristocrate. Il est l’inventeur de sujet atypiques, comme les singeries ou les cabinets de curiosités. Ce type de représentations devient populaire au début du XVIIe siècle à Anvers. Il s’est aussi illustré à travers des commandes de tableaux mythologiques, allégoriques et historiques, jusqu’à être nommé maître, puis doyen de la guilde des peintres d’Anvers.

On peut dire que Frans II Francken est la figure centrale de l’exposition et ses tableaux sont aussi ceux que l’on retient le plus par leur richesse. Citons notamment "Le Christ dans l’atelier" qui est une œuvre exceptionnelle à plus d’un titre, à la fois par la complexité de la composition et par la finesse de sa représentation. Ce tableau est une commande d’un riche joaillier juif anversois converti au catholicisme. Citons aussi "Scène de sorcellerie" fourmillant de détails qui est un véritable rébus que le lecteur doit décrypter.