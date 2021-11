Un couple de milliardaires sauve le cinéma d’art et d’essai Sphinx à Gand

Le couple n'est pas novice en matière d'investissements surprenants. Ils ont également acheté un club de boxe dans le quartier gantois de Sint-Amandsberg, qu'ils ont transformé en club de tennis de table, « Spartacus ». "Nous nous sommes dit : nous avons fait quelque chose dans le domaine du sport et à présent nous voulons faire quelque chose dans le domaine culturel, et le cinéma était un choix évident", explique Bruno Lowagie.

Bruno Lowagie et son épouse Ingeborg Willaert se sont installés à Gand en 1988 lorsqu’ils étaient étudiants. Ils y ont découvert le monde du cinéma au Decascoop (aujourd'hui Kinepolis) de l'époque. Grâce au Festival du film de Gand, ils ont rapidement trouvé le chemin des films moins traditionnels, qui sont projetés au Studio Skoop et au Sphinx. "Une semaine on n'y voyait que des films de Pasolini, la suivante c'était Kubrick. Pour des natifs de Flandre occidentale, c’est un tout nouveau monde qui s’ouvrait à nous", déclare Bruno Lowagie. "C'est à ce moment-là que notre amour pour le cinéma est né. Et pour nous c’était très important que cette salle d'art et d'essai reste à Gand."