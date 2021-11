Un pont se soulève par surprise à Louvain : une voiture se retrouve sur le toit 

Alors que la voiture traversait le pont Marie Thumas à Louvain celui-ci s'est soudain levé pour laisser passer un bateau. La famille s’est retrouvée coincée et la voiture a fini par chuter vers l’arrière et s’est retrouvée plusieurs mètres plus bas sur le toit. Heureusement les trois occupants n'ont subi que des blessures légères et ont été emmenés à l'hôpital.