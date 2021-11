Le Parlement flamand donne la possibilité aux établissements de santé d’exiger le CST aux visiteurs

Le Parlement flamand s'est penché vendredi sur deux décrets consacrés au CST. Le premier ancre les décisions du Comité de concertation et introduit l'utilisation du document dans l'horeca pour toute personne âgée de plus de seize ans. La mesure entrera en vigueur le 1er novembre.

Le deuxième décret permet aux établissements de santé d'exiger un CST aux visiteurs, également à partir du 1er novembre. Cette décision pourra s'appliquer aux personnes âgées d'au moins 12 ans et deux mois parce qu'à son douzième anniversaire, une personne n'a pas encore eu la possibilité d'être complètement vacciné.

La mesure s'applique uniquement aux visiteurs, et non aux patients, ni au personnel soignant.