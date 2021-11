Les médaillés des Jeux de Tokyo reçus au château de Laeken par le roi et la reine

La mise à l'honneur au Palais a lieu chaque année et l'événement avait cette fois une plus grande ampleur en cette année olympique. Tous les athlètes médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques ont été invités, à l'instar de ceux qui ont gagné une médaille dans un Euro ou un Mondial. Parmi les absents de cette grande délégation, on retrouvait notamment Nafi Thiam, Wout van Aert ou encore Matthias Casse.



Le roi et la reine ont d'abord posé avec les athlètes pour la traditionnelle photo avant de discuter avec chacun d'entre eux. Pour Bashir Abdi, médaillé de bronze à Tokyo et recordman d'Europe du marathon, il s'agissait déjà de la troisième visite au Palais.