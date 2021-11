Train World ouvre ses portes au mythe de l’Orient-Express

Les visiteurs peuvent traverser la voiture-restaurant 2979, dite Riviera (photo ci-dessus), aux teintes rouges et une ambiance feutrée qui faisait partie du Simplon Orient-Express qui ralliait Istanbul en passant par Milan et Venise. La décoration de René Prou comprend des panneaux en bois d’acajou, de rose et d’ébène. Sur les tables, on retrouve les passe-temps d’un long voyage : des jeux de société, des livres et magasines, boissons fortes et tabac - comme si les riches voyageurs venaient tout juste de quitter précipitamment le train.

La deuxième voiture est la 4148 de type Pullman (photo ci-dessous) qui faisait partie du train Côte d’Azur Pullman Express assurant la liaison entre Paris et Vintimille. Une voiture-salon avec un espace bar et de gros fauteuils confortables trônant dans un décor en bois d’acajou et de bouleau de Finlande. A ses côtés, on retrouve aussi plusieurs locomotives historiques à vapeur qui tiraient les trains de luxe lorsqu’ils passaient en Belgique : la type 10 datant de 1913 et la type 7 de 1922, notamment.