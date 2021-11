Un nouveau rapport pointe des fraudes aux subventions accordées aux asbl de Sihame El Kaouakibi

L'Inspection flamande des finances a bouclé son rapport sur les subventions accordées au cours des ans aux organisations à but non lucratif de la parlementaire flamande indépendante Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD) et qui pointe un "abus systématique des flux de subventions", a-t-on appris jeudi. Le rapport est également critique envers les autorités flamandes. Les subventions étaient souvent versées trop facilement et les décisions étaient "rédigées de manière trop vague et sans engagement", pointe-t-il.