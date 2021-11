COP26 : le gouvernement flamand n’a toujours pas d’accord sur ses mesures pour le climat

Alors que plusieurs ministres belges se rendront à Glasgow, la Belgique ne disposera sans doute pas d'accord intrabelge sur la répartition de l'effort à réaliser pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre entre les entités. Les regards restent actuellement tournés vers la Flandre.

"Si on avait pu le faire, on l'aurait fait depuis longtemps", a souligné samedi la ministre fédérale de l’Environnement, Zakia Khattabi (Ecolo), peu avant d'embarquer à la gare du Midi dans le "train for climate" qui la mènera en Ecosse. "Mais, actuellement, la structure belge ne le permet pas".

Un accord pourra-t-il être conclu dans les jours qui viennent? "Mon collègue Philippe Henry (ministre wallon) tente de rapprocher les points de vue mais Mme Demir (ministre flamande) est à la table des discussions sans mandat de son gouvernement. S'il est important que la Belgique vienne avec un accord national, je préfère un accord ambitieux après la COP qu'un accord à la baisse pour la COP", a expliqué Zakia Khattabi.

D’après cette dernière, il faut réfléchir à une forme de "centre de commandement fédéral" qui mènerait les discussions climatiques entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des trois Régions. A ses yeux, le débat institutionnel qui s'ouvre doit être une occasion d'en parler.