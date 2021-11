Climat : toujours pas d’accord en Flandre, le gouvernement poursuivra son travail ces prochains jours

Alors que la COP26 s'ouvre dimanche à Glasgow, les regards en Belgique sont tournés vers la Flandre qui jusqu'à présent freine la conclusion d'un accord intrabelge sur la répartition des efforts entre le fédéral et les trois Régions en vue d'atteindre les objectifs climatiques.

Plusieurs pistes sont actuellement sur la table des négociations en Flandre. Un certain nombre de scénarios sont en cours de calcul, et la ministre flamande de l’Environnement et de l’Energie, Zuhal Demir (N-VA), a récemment indiqué qu'elle ne se rendrait au grand sommet sur le climat qu'avec des mesures supplémentaires en poche.