COP26 : De Croo veut utiliser la politique commerciale de l’UE comme une arme contre les pays pollueurs

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) se rendra également à la conférence sur le climat à Glasgow. Il partira ce lundi, non pas en train mais via vol commercial, "par manque de temps". Interrogé sur le plateau de l’émission dominicale ‘De Zevende dag’ (VRT), il a expliqué comment l’Union européenne pourrait selon lui faire pression sur les pays les plus pollueurs.