COP26 : la ministre Meryame Kitir appelle à ne pas oublier les pays en développement

La visite de la ministre en Afrique se concentrait sur le changement climatique, alors que la région du Sahel fait face à la désertification provoquée par le réchauffement climatique. Mme Kitir a voulu voir de ses propres yeux ce que les conditions météorologiques extrêmes signifient pour les habitants du Burkina Faso et du Sénégal, en découvrant plusieurs projets.

"Sur le terrain, j'ai pu me rendre compte des effets du changement climatique. J'ai pu constater que l'eau vient à manquer et que les personnes n'arrivent plus à vivre de leur terre. Ce sont les femmes et les jeunes qui paient le plus lourd tribut au changement climatique", a-t-elle observé.

Comme en Belgique et partout en Europe, les jeunes Africains se mobilisent également pour le climat. "Les jeunes insistent pour qu'on agisse maintenant car il s'agit de leur avenir, leur planète et leurs perspectives", a-t-elle déclaré.