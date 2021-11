Lever l’interdiction du voile pour remédier à la pénurie d’enseignants? Le débat fait son retour en Flandre

Sarah Ouaamari est l'une des femmes dont l'emploi rêvé a été refusé en raison de son voile. "En fait, j'ai toujours voulu devenir institutrice. Cela me conviendrait parfaitement", explique-t-elle. "Mais à cause de l'interdiction du voile imposée depuis quelques années, j'ai pris la décision de ne pas me lancer dans l'enseignement."

"Je trouve extrêmement ironique et presque hilarant qu'il y ait aujourd'hui une grave pénurie d'enseignants, tant dans l'enseignement secondaire que primaire", poursuit Sarah Ouaamari. "Il y a tellement de femmes musulmanes qui veulent enseigner, qui peuvent enseigner. Elles seraient très compétentes dans ce domaine, et le feraient avec beaucoup de passion. Mais elles ne sont pas autorisées à le faire à cause de leur foulard."

De son côté, Nigun Kalin s'est risquée à postuler pour des emplois dans l’enseignement, malgré son voile. "J'ai envoyé plus de 50 candidatures, je pense même plus. Elles ont toutes été rejetées. C'est pourquoi j'ai finalement décidé de suivre la formation de professeur de religion musulmane."

Dans l’enseignement communautaire flamand, le port du voile est en effet permis dans le cadre du cours de religion. Mais la personne doit ensuite le retirer si elle doit par exemple donner un cours de français une heure plus tard. "Une situation schizophrénique, alors que les élèves viennent de voir leur maîtresse avec un foulard", estime Yasmina Akhandaf.