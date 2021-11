Avis aux enfants sages : Saint Nicolas débarque au port d’Anvers le 13 novembre prochain !

Le 6 décembre approche à grands pas, et Saint Nicolas étant un homme prévoyant, il a d’ores et déjà annoncé par télégramme qu'il arrivera dans notre pays le samedi 13 novembre. Son bateau à vapeur s'amarrera à Anvers et, pour la première fois en quatre ans, le patron des écoliers pourra s'adresser aux enfants et à leurs parents depuis l'hôtel de ville d’Anvers, fraîchement rénové.