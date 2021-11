Bruges accueille la 6e édition du Forum mondial sur le tourisme gastronomique

Le Forum a cette année pour thème "Tourisme de gastronomie: promouvoir le tourisme rural et le développement régional " et vise notamment à mettre en lumière le potentiel encore inexploité du tourisme de gastronomie au service de la création d'emplois, de la cohésion régionale et de la croissance durable.

Les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le secteur du tourisme gastronomique seront également abordées.

Le Forum mondial sur le tourisme de gastronomie est organisé chaque année par l'OMT, en collaboration avec le "Basque Culinary Center". L'évènement réunit des chefs, professionnels et décideurs des quatre coins du monde.

Le congrès se tient à la fois en présentiel et en distanciel. Plus de 1.000 participants originaires de 132 pays ont prévu de participer via le livestream de l'évènement.