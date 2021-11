Commémorer les morts grâce à un code QR placé sur les urnes ou les tombes et "redonner vie aux souvenirs"

Les entrepreneurs gantois Willem Himpe et Willem Lannoye ont imaginé une nouvelle façon de commémorer les défunts en plaçant un code QR sur les urnes ou les pierres tombales. Les personnes qui scannent ce code peuvent alors visionner des souvenirs et des photos du défunt. "Nous voulons aller au-delà du nom et des dates de naissance et de mort", expliquent les entrepreneurs à propos de leur nouveau concept.