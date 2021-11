Intempéries de juillet : la Flandre a reçu 530 constats de dégâts pour plus de 31 millions d'euros

Le gouvernement flamand a lancé une procédure visant à reconnaître comme catastrophe naturelle ces intempéries. Dans ce cadre, les citoyens avaient juqu'au 14 septembre pour signaler les dégâts subis en raison des fortes pluies ou des inondations qui ont suivi.

Le montant des dommages signalés en raison d'inondations est de 12,76 millions d'euros, et de 18,99 millions d'euros en raison de précipitations excessives. Les victimes proviennent de 162 villes et communes différentes.

"En fonction de la rapidité nécessaire du traitement, il est déjà très positif qu'il existe un protocole entre le gouvernement flamand et l'association sectorielle Assuralia. En conséquence, l'assurance couvrira non seulement la partie obligatoire par le biais de l'assurance incendie, mais aussi la partie non assurée par le biais du fonds flamand pour les catastrophes", indique Peter Van Rompuy. "Grâce à ce préfinancement, les victimes peuvent être indemnisées en une seule fois".

Le député flamand souligne également qu'en cas de reconnaissance, les victimes assurées seront sûres d'être remboursées à 100 % des dommages subis. Le protocole stipule que le fonds de catastrophe prendra en charge une partie des dommages assurés. Le secteur des assurances est responsable de cette partie, mais il existe une limitation légale en cas de catastrophe. La semaine dernière, Assuralia a annoncé qu'en Flandre, 74,6 millions d'euros de dommages assurés ont été déclarés, dont 28 millions d'euros ont été payés par la Flandre.