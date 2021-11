La police gantoise ouvre une enquête sur le viol présumé d'une jeune femme droguée à son insu

L'amie de la victime a témoigné ce week-end dans le journal flamand "Het Laatste Nieuws". Elle y raconte comment sa partenaire avait soudainement disparu d'un café de la Oude Beestenmarkt où elles étaient allées prendre un verre le samedi 23 octobre au soir.

Lorsqu'elle l'a retrouvée, dans le parc de Coyendans situé un peu plus loin, la jeune femme semblait avoir été maltraitée. La victime ne se souvenait elle-même plus de ce qui lui était arrivé.

Les deux femmes ont été emmenées à l'hôpital universitaire de Gand et le parquet s’est rendu sur les lieux. "Nous prenons ces faits très au sérieux", a indiqué Liesbet De Pauw, de la police de Gand. "Nous sommes heureux que la victime ait trouvé le chemin du Centre de soins pour violences sexuelles. L'enquête est en cours et a notre plus haute priorité. Nous faisons tout ce qui est possible pour attraper le ou les auteurs de ces actes".

Selon Liesbet De Pauw, le mode de fonctionnement adopté l'auteur des faits présumés, en l’occurrence l’insertion d’un stupéfiant dans la boisson de la victime, "est un phénomène plutôt exceptionnel à Gand".