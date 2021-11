Une centrale à gaz en Flandre et une autre en Wallonie seront subsidiées pour remplacer les réacteurs nucléaires

La première enchère réalisée dans le cadre du Mécanisme de Rémunération de Capacité (CRM) a permis de retenir les unités de production au gaz de Vilvorde et des Awirs, a annoncé dimanche le gestionnaire du réseau haute tension Elia.

Le CRM a été mis en place pour permettre la sortie du nucléaire en 2025. Il repose sur un système d'enchères qui doivent permettre d'obtenir une capacité de production d'électricité suffisante afin de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays.

La première enchère a livré ses résultats pour l'année de livraison 2025-2026. Les acteurs traditionnels et de nouveaux acteurs du marché y ont participé et 40 projets ont été retenus. Ensemble, ils représentent une capacité de 4.447,7 MW. Des unités existantes s'y trouvent à concurrence de 56%, des batteries pour 1%, la gestion de la demande pour 7% ainsi que deux nouvelles unités pour 36%, soit les unités de Vilvorde et des Awirs (Liège) qui fourniront respectivement 796,25 MW et 805,35 MW et bénéficieront d'un contrat de 15 ans. Le prix moyen pondéré des offres sélectionnées est de 31.671,57 euros par MW par an, précise encore Elia.

En 2024, une seconde enchère sera organisée pour l'année de livraison 2025-2026. La Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (Creg) a validé la première enchère, a indiqué le CEO d'Elia, Chris Peeters, au cours d'une conférence de presse aux côtés de la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten. Celle-ci doit remettre dans le courant de novembre un rapport sur la sécurité d'approvisionnement et l'impact sur les prix de l'électricité.