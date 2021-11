La Flandre lance une grande enquête sur la présence de PFAS dans les eaux souterraines

Les PFAS les plus connus sont l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA). Les PFAS ne se décomposent pas ou très peu dans l’environnement et polluent les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface, ce qui leur a valu le surnom de produits chimiques éternels (forever chemicals). Via la pollution des sols et de l’eau, les PFAS peuvent aboutir dans les cultures alimentaires, l’alimentation du bétail et l’eau potable. Une telle pollution a été constatée récemment dans les masses de terres déplacées pour les travaux de la jonction Oosterweel du ring d’Anvers. Cette pollution provient de l’usine chimique 3M à Zwijndrecht.

L'Agence flamande pour l'environnement a déjà analysé des échantillons d'eau provenant de ruisseaux, de rivières et de canaux. Du PFOS y a effectivement été découvert et même bien au-delà des normes admises. A présent c’est au tour des eaux souterraines d’être analysées.