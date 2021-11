Les "sans-papiers" de l’église du Béguinage se sentent trahis par Sammy Mahdi

Le 21 juillet dernier, les 4 représentants de sans-papiers - les avocats Alexis Deswaef et Marie-Pierre de Buisseret, le porte-parole de la Plate-forme citoyenne Mehdi Kassou et le prêtre de l'église du Béguinage Daniel Alliët – avaient été invités au cabinet du Secrétaire d'Etat Sammy Mahdi pour discuter du cas des personnes en grève de la faim depuis 60 jours dans l'église du Béguinage et à la VUB à Bruxelles. En raison de la déception suscitée par le traitement de leurs dossiers, les sans-papiers ont recommencé une action de protestation.

"Avec lui, nous avons passé en revue la situation concrète des sans-papiers et discuté des cas où la régularisation était possible et de ceux où elle ne l'était pas", a déclaré Alexis Deswaef, avocat spécialisé dans les droits de l'homme, dans "De ochtend" sur Radio 1. "Au final, nous avons obtenu des directives avec lesquelles nous avons pu nous rendre à l'église du Béguinage et les présenter aux grévistes. De cette façon, nous pouvions les persuader d'arrêter leur grève de la faim."