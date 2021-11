Plus de 500 cérémonies organisées pour les sans-abris décédés à Bruxelles

Depuis plus de 15 ans, le collectif les "Morts de la Rue" s’emploie à rendre la dignité du départ à des personnes sans domicile fixe. Avec une équipe de bénévoles et de professionnels, le collectif aide les familles et les proches à faire le deuil de la personne décédée et organise des cérémonies.

Le terme "mort de la rue" englobe toute personne décédée qui a vécu à un moment donné de sa vie dans la rue et qui était donc sans abri. Parmi toutes les personnes dont le décès a été signalé au Collectif entre 2005 et 2020, plus de la moitié vivaient dans la rue (51 %). D'autres vivaient dans un foyer au moment de leur décès (26 %), d'autres dans une maison de repos (9 %), et d'autres encore dans un refuge (7 %), un squat (4 %) ou chez des amis (3 %).