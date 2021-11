Un ado de 13 ans force un barrage de police et cause deux accidents à Willebroek

"Le jeune conducteur avait l'intention de faire un tour avec la voiture de son frère, mais n'avait pas prévu qu’il y aurait un contrôle de police. Il a fait alors quelque chose de stupide", a déclaré Dirk Van de Sande.

Au lieu de ralentir devant le contrôle, sur la Dendermondsesteenweg à Willebroek, le jeune conducteur est passé au travers du dispositif à grande vitesse, heurtant un arbre et un panneau au passage. Sans ralentir, il a, plus loin, une nouvelle fois perdu le contrôle du véhicule et heurté une clôture de jardin avant d'emboutir une camionnette en stationnement qui était garée dans une allée. Là, la police a finalement pu intercepter le conducteur.

"Après l'accident contre la camionnette en stationnement, nos policiers ont contrôlé le conducteur et ont découvert avec surprise un jeune de 13 ans derrière le volant. L'adolescent roulait avec la voiture de son frère. Mais ni les parents ni le frère n’étaient au courant. Ils étaient tout aussi surpris que nos policiers", a ajouté Dirk Van de Sande. Un alcootest et un test salivaire ont été effectués et se sont tous deux révélés négatifs.