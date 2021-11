Arrestation d’un 3e suspect du violent homejacking à Steenokkerzeel

Les trois suspects sont deux hommes de 35 et 38 ans, ainsi qu'une femme de 33 ans. Les victimes ont été frappées et poignardées, avant que les malfaiteurs ne prennent la fuite par l'arrière de la maison. Ils ont emporté une voiture, un camping-car, une carte bancaire et un téléphone portable. Une des victimes a réussi à alerter les voisins, qui ont appelé les services d'urgence.

Les deux premiers suspects arrêtés lundi - l'homme de 35 ans et sa compagne - ont comparu mardi devant le juge d'instruction, qui les a placés sous mandat d'arrêt. Le troisième, originaire de Harelbeke (Flandre occidentale), comparaîtra mercredi devant le juge d'instruction.