La police ouvre une enquête après une vidéo porno tournée dans l'église St Michiels de Bree

Les images qui circulent sur les réseaux sociaux d'un couple en train de faire l’amour sur l’autel de l'église Sint-Michiels de Bree laissent peu de place à l'imagination, même si l'identité du couple reste floue.

Néanmoins, la police de la zone Carma a dressé un double procès-verbal : pour outrage public aux bonnes mœurs et pour diffusion de matériel pornographique.

Le diacre de l’église de Bree Jaak Janssen n'a pas été informé. "Je ne connais pas les détails, l'autre prêtre non plus. Nous ne décidons pas si une plainte sera déposée ou non, mais je trouve cela absolument inacceptable. Il ne s'agit pas seulement d'indécence publique, mais aussi tout simplement de non-respect d’une église."