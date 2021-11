Perquisitions menées dans des casernes de la Défense et au domicile de militaires

Onze perquisitions ont eu lieu mercredi matin au sein de trois casernes et de huit habitations privées de militaires, a indiqué le parquet fédéral. "Ce sont des opérations qui ont pris fin et qui visent d'éventuels liens entre des militaires et le milieu de l'extrême droite", a-t-il indiqué.

"Les individus potentiellement impliqués sont soupçonnés d'avoir diffusé ou mis à la disposition du public des messages dans l'intention d'inciter à commettre une infraction liée au terrorisme", a détaillé le parquet fédéral, mercredi en fin de matinée. "Ce dossier se situe dans le cadre de milieux suspectés d'être liés à l'extrême droite".

Les casernes de Florennes (Namur), Saint-Trond (Limbourg) et Oud-Heverlee (Brabant flamand) seraient les trois casernes visées par ces perquisitions, selon plusieurs médias.

Le parquet fédéral a tenu à souligner que cette action s'est déroulée en étroite et bonne collaboration avec la Défense.