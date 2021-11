Pourquoi nos réacteurs nucléaires vont irrémédiablement fermer en 2025

Si les centrales nucléaires devaient être prolongées, l'ensemble du système de subvention des capacités de remplacement serait revu. Engie Electrabel pourrait alors perdre son soutien de 900 millions d'euros. Les autres acteurs verraient également des dizaines de millions menacés. Cela pourrait conduire à un chaos total. Plusieurs sources bien placées confirment que des demandes de dommages et intérêts pourraient suivre. Il est possible que certains acteurs retirent tout simplement leurs projets, ce qui mettrait en péril la sécurité de l'approvisionnement.

Le gouvernement fédéral ne peut pas courir ce risque. Engie Electrabel n'a pas non plus intérêt à prolonger ses centrales nucléaires. Au contraire, cela pourrait coûter au groupe des centaines de millions d'euros de subventions. Doel 4 et Tihange 3 sont réputés être les meilleurs réacteurs de leur génération, mais ils seront retirés du réseau en 2025, tout comme les cinq autres réacteurs nucléaires.

Cela marquera la fin de la production d'énergie nucléaire dans notre pays après un demi-siècle. Au lieu de cela, nous aurons plus d'énergie verte, plus de stockage, une gestion plus intelligente de l'énergie et (du moins dans les premières années) plus de centrales au gaz naturel.