Vous pensez souffrir du covid ? Vous pouvez le vérifier en ligne et voir où vous faire tester

Si vous vous sentez malade et pensez avoir le covid-19, vous ne devez plus appeler votre médecin généraliste pour passer un test PCR. À partir de ce mercredi, vous pouvez vérifier en ligne si vous devez vous faire tester. Si c'est le cas, vous recevrez un code que vous pourrez utiliser pour vous rendre dans un centre de test. L'objectif de ce Self Assessment Testing est de soulager la pression sur les médecins généralistes.