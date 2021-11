Covid-19 : A nouveau plus de 340 patients en soins intensifs

L'augmentation du nombre de patients en soins intensifs était prévisible, car les infections et les admissions à l'hôpital sont également en hausse depuis un certain temps. "On s'attend à ce qu'elle n'atteigne pas les mêmes proportions que les pics précédents grâce à la vaccination", déclare le médecin intensiviste Geert Meyfroidt (UZ Leuven).

"Mais le fait qu'elle atteigne un niveau tel qu'elle aura un impact sur d'autres soins est regrettable. L'espoir est de rester sous la barre des 500 lits, ce qui permettra de combiner de manière raisonnable les soins covid et les soins non covid."