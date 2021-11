Intervention reportée au dernier moment pour un patient déjà en salle d’opération à l’UZ Leuven

À l'hôpital universitaire de Gand, on ne veut plus donner la priorité aux patients covid dans les unités de soins intensifs. C'est ce que le médecin-chef Frank Vermassen a déclaré à la VRT. "Reporter maintenant les soins ordinaires afin de garder des lits libres pour les patients covid ne me semble plus envisageable."

Frank Vermassen souligne que depuis des mois, les hôpitaux subissent les conséquences du report des soins ordinaires à cause de l'effet du coronavirus. "Maintenant que nous sommes confrontés à des réductions de personnel hospitalier alors que la pression augmente, nous ne pouvons plus accorder aux patients covid un régime préférentiel."

Dès lors, Frank Vermassen ne veut pas réserver davantage de lits disponibles pour les patients covid, ce qui priverait les patients non covid de soins.

Frank Vermassen déplore que la plupart des patients covid qui se retrouvent aux soins intensifs y arrivent parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. "Nous ne pouvons plus guère privilégier ces patients", dit-il.

Environ la moitié des patients atteints de coronavirus en soins intensifs ne sont pas vaccinés. L'autre moitié l'est, mais ce sont souvent des personnes vulnérables ou atteintes d'une maladie chronique.

Frank Vermassen souligne que son hôpital continue de traiter tout le monde sur un pied d'égalité et que tous les patients covid ont bien entendu droit à des soins. "Si une personne atteinte du coronavirus se retrouve aux soins intensifs, elle recevra ces soins", dit-il.