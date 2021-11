Les deux suspects d'une vidéo porno tournée dans une église à Bree identifiés

La zone de police de Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Bree, Bocholt) a ouvert une enquête mercredi au sujet d'une vidéo à caractère pornographique qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant un couple faisant l'amour devant l'autel de l’église Sint-Michiels de Bree. Depuis, l'homme et la femme ont été identifiés et interrogés. Ils ont reconnu les faits, ils devront tous deux suivre une formation qui les fait réfléchir sur les faits commis et leur impact.