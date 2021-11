Le gouvernement flamand a fini par tomber d’accord sur un plan climat

A partir de 2023, les logements neufs en Flandre seront obligatoirement chauffés avec des pompes à chaleur hybrides. Ces systèmes fonctionnent en partie au gaz naturel et en partie à l'électricité. A partir de 2026, aucun raccordement au gaz naturel ne sera plus possible pour les bâtiments neufs. Il y aura également un incitatif pour les pompes à chaleur dans les maisons existantes.

Interrogée ce jeudi soir dans l'émission Terzake (VRT), la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (photo) a déclaré que cela devait avant tout être réalisable pour la population et que les mesures seront prises étape par étape.