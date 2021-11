Les urgences de Louvain de plus en plus souvent confrontées à des intoxications alcooliques

De plus en plus de personnes se présentent aux urgences des hôpitaux de Louvain en raison d’une intoxication alcoolique. En 12 ans, leur nombre a augmenté de de plus de 50%. Ces dernières années, il y a eu en moyenne plus de cinq patients alcoolisés par jour. Parmi eux, il y a des jeunes mais ce sont surtout des personnes d'une cinquantaine d'années qui viennent aux urgences pour des problèmes de consommation d'alcool.