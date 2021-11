Frank Vandenbroucke plaide pour plus de télétravail et limiter les contacts

Tous les indicateurs poursuivent leur hausse et la pression s'accroît sur les hôpitaux. Ils prennent en charge, selon les dernières données disponibles, près de 1.900 patients infectés par le coronavirus, dont un peu plus de 360 en soins intensifs. Des chiffres comparables à ceux de juin dernier.

"Nous devons prendre des actions urgentes", a déclaré le ministre Vandenbroucke ce vendredi matin à la VRT. "Heureusement qu'il y a la vaccination, qui nous protège d'une catastrophe. Mais si cela continue de la sorte, nous allons atteindre le seuil critique de 500 patients en soins intensifs."

Si cela ne tenait qu'à lui, les gens prendraient leurs responsabilités pour s'organiser "et faire plus de télétravail". "Si les entreprises veulent continuer à fonctionner, elles doivent passer au télétravail", estime le socialiste flamand, enfonçant une nouvelle fois le clou sur l'utilité du port du masque et la réduction des contacts sociaux.