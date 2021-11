Le Brexit a entraîné 81 nouveaux investissements en Flandre

La députée Cathy Coudyser, de Knokke-Heist, avait demandé à l’Agence flamande pour l’investissement et le commerce de rechercher les entreprises qui ont modifié leurs plans à la suite du Brexit et qui ont ainsi investi en Flandre plutôt qu’au Royaume-Uni.

Les noms des investisseurs ne sont pas divulgués. La plupart des investissements ont été réalisés dans la province d'Anvers (35), suivie du Brabant flamand, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale (entre 13 et 14 investisseurs par province) et enfin du Limbourg (5). Selon les analyses de la FIT, des entreprises britanniques souhaitent sécuriser leurs activités dans l'Union européenne en ouvrant des entrepôts, des bureaux ou des usines en Flandre. Elles veulent ainsi aussi éviter des problèmes logistiques et obtenir les bons certificats et documents.

D'autre part, des entreprises américaines, japonaises et autres non-britanniques choisissent la Flandre parce qu’elles ne peuvent plus utiliser le Royaume-Uni comme passerelle vers le marché européen en raison du Brexit. Nombre de ces sociétés sont actives dans les secteurs de la logistique et du transport, de la vente et du marketing, des télécommunications, de l'électronique et de la chimie. Au total, elles ont ainsi créé 2.755 emplois supplémentaires en Flandre, ce qui ne compense néanmoins pas les emplois perdus à cause du Brexit.