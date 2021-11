Passage de flambeau et nouvelle bière à la brasserie Boon à Lembeek

Boon est restée une entreprise familiale de 18 collaborateurs et les deux fils, Jos (entré en 2012) et Karel (actif depuis 2017) vont désormais poursuivre l'activité. Cette transition a été officiellement marquée vendredi par la présentation d'une nouvelle bière, L'Apogée, une gueuze obtenue à partir de lambics ayant mûri à la fois dans le plus ancien foudre de la brasserie et dans le plus récent.

L'Apogée a été mise en bouteille le 29 avril 2019, à l'occasion du début de la retraite de Frank Boon. Le brasseur a toutefois précisé qu'il continuerait "régulièrement" à donner son avis sur l'un ou l'autre brassin. "J'espère être en assez bonne santé pour pouvoir assister au développement futur de la brasserie. Elle est entre de bonnes mains".

Un centre pour les visiteurs est également en préparation depuis deux ans. "Nous avons non seulement un nouveau magasin, qui est déjà ouvert, mais aussi un nouveau bar et un local de dégustation qui ouvrira ses portes fin novembre. Le but est d’accueillir les touristes qui viennent visiter notre brasserie et qui pourront goûter nos bières", précisait Karel Boon.