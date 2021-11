Plus de 7.000 nouvelles contaminations au Covid-19 par jour

Entre le 30 octobre et le 5 novembre, 170 admissions quotidiennes à l'hôpital de patients atteints du coronavirus ont également été enregistrées, ce qui représente une augmentation de 24% par rapport à la période de référence précédente. Il y a actuellement 1.929 (+27%) patients Covid dans les hôpitaux, dont 384 séjournent aux soins intensifs (+40%).

Du 27 octobre au 2 novembre, 20 personnes par jour en moyenne sont décédées des suites du virus, soit une augmentation de 14% par rapport à la période de sept jours précédente. Le bilan se situe désormais à 26.131 décès depuis le début de la pandémie en Belgique.

Quelque 77.900 tests en moyenne ont par ailleurs été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 10%. Le taux de reproduction du virus atteint lui 1,15, ce qui signifie que l’épidémie gagne encore en force.

Entretemps, 8.726.966 Belges ont reçu au moins une première dose d’un vaccin contre le coronavirus - ce qui représente 88% de la population adulte et 76% de l’ensemble de la population. Et quelque 8.583.492 citoyens sont maintenant complètement vaccinés. Ils représentent 86% de la population adulte et 75% de l’ensemble de la population du pays.